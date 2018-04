Capote revela as vergonhas do jet set americano Súplicas Atendidas fala do contato de um escritor massagista com a alta sociedade americana. Ele esbarra em personagens reais, como o ator Montgomery Clift e a escritora Dorothy Parker. Anunciado como o Em Busca do Tempo Perdido contemporâneo, este livro teve dois capítulos publicados pela revista Esquire, causando polêmica. "Chocantemente repugnante e completamente difamatório", disse Tennessee Williams. A contragosto, famosos se reconheceram nas personagens. O medo aumentava com a expectativa do que o livro pudesse relevar. Páginas que o autor diz ter escrito não foram encontradas após sua morte. A versão final apresenta três capítulos. A tradução é de Guilherme da Silva Braga.