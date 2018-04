Capo aparece e morre Fim do mistério em Poder Paralelo, da Record. O Capo, líder da máfia, é o senador Ari, vivido por Rogério Fróes. A participação do ator na trama será relâmpago, já que ele aparece no capítulo de hoje e é morto por Tucci (Roberto Birindelli) no de amanhã.