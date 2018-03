Cão narra o envolvimento amoroso de duas jovens O Menino Peixe Lucía Puenzo Gryphus 190 págs., R$ 35,90 Traduzido por Gilson B. Soares, O Menino Peixe conta a história de Lala, adolescente da zona norte de Buenos Aires. Ela descobre um grande amor em Guayi, empregada paraguaia de 17 anos que mora em sua casa. A tragédia se configura quando Lala descobre que a companheira se envolveu com o seu pai, um intelectual chamado Brönte. A adolescente comete parricídio e sai à procura do seu amor, que fugira para o Paraguai. Lá, ela reconstitui o passado de Guayi. Primeiro romance da escritora argentina Lucía Puenzo, O Menino Peixe é narrado por Serafín, cachorro de Lala. A obra foi adaptada para o cinema, com título homônimo e direção da autora. O filme esteve no Festival de Berlim deste ano.