Canudos (Diário de uma expedição) Canudos, 1º de outubro Não há manhãs que se comparem às de Canudos (...). Douram-se primeiro as cristas altas de Cocorobó, Paço de Cima e Canabrava e a onda luminosa do dia sulca-lhes, lentamente ascendendo, os flancos abruptos e ásperos semelhando uma queimada longínqua, nas serras. A orla iluminada amplia-se, vagarosamente, descendo pelos contrafortes e gargantas das montanhas fimbradas de centelhas... Depois, a pouco e pouco, um raio de sol escapa-se, tangenciando as quebradas mais baixas, e sucedem-se rapidamente outros, e vingando logo após a barreira das montanhas o dia desdobra-se deslumbrante sobre a planície ondulada (...). Hoje, porém - coincidência bizarra! -, observei pela primeira vez uma manhã enevoada e úmida, persistentemente varada por uma garoa impertinente e fina; uma manhã de inverno paulista. E quando os primeiros tiros da artilharia ressoaram (...), parece-me que mais lúgubre se tornou a manhã, agravada pela fumarada negra e espessa do bombardeio. (...) Durante quarenta e oito minutos os canhões da Sete de Setembro, do centro e da direita da linha fulminaram, reviraram, revolveram um trecho do povoado onde repugnava à razão admitir a existência de homens, sobre-humanamente bravos embora. (...) A artilharia fez estragos incalculáveis nas pequenas casas (...). Penetrando pelos tetos e pelas paredes as granadas explodiam nos quartos minúsculos despedaçando homens, mulheres e crianças sobre os quais descia, às vezes, o pesado teto de argila (...) como a laje de um túmulo (...). De todas as casas, há poucos minutos fulminadas, irrompendo de todas as frinchas das paredes e dos tetos, saindo de todos os pontos, explodiu uma fuzilaria imensa, retumbante, mortífera e formidável (...). Isto logo após o bombardeio, logo depois da agitação de metralha terrível e demolidora que os trucidou, despedaçou e mutilou - mas não destruiu a formatura para o combate... Sejamos justos - há alguma coisa de grande e solene nessa coragem estoica e incoercível, no heroísmo soberano e forte dos nossos rudes patrícios transviados, e cada vez mais acredito que a mais bela vitória, a conquista real consistirá no incorporá-los, amanhã, em breve, definitivamente, à nossa existência política. Vi caírem as primeiras vítimas sobre o acervo informe das ruínas da igreja, sobre os grandes blocos de pedra da fachada disjungida e desmantelada pelas balas. (...) O combate prosseguiu vivamente. Ressoaram as cornetas reproduzindo o toque partido da Sete de Setembro, onde se achava o General Artur Oscar. Ouvi nitidamente a ordem para que avançasse o 5º de Polícia da Bahia. (...) O 5° de Polícia é todo constituído por sertanejos do interior. Às 8 horas, era geral o combate em que se empenhavam outros corpos. (...) Nessa ocasião uma nova absolutamente inesperada abalou a todos: morrera atravessado por uma bala, quando observava de binóculo, numa trincheira, o movimento da batalha, o tenente-coronel Tupi Caldas. Era um oficial de carreira, um militar de raça, um esplêndido general do futuro. (...) Rodeava-o a simpatia de todos. Os seus comandados diretos, os soldados do 30º, respeitavam-no como a um pai. (...) Generalizado o combate às 9 horas era difícil conjeturar sequer para que lado propendia a vitória. O inimigo resistia indomável, dentro de um círculo de fogo. (...) Às 10 horas a vitória pairou um minuto sobre as nossas armas, mas desapareceu de pronto. Fora tomada a Igreja Nova e um cadete do 7º cravara audaciosamente, no alto da parede estruída do templo, a bandeira nacional. As cornetas tocaram a marcha batida e um viva à República imenso e retumbante saiu de milhares de peitos. Surpreendidos por esta manifestação estranha, os próprios jagunços cessaram, por momentos, o tiroteio. Na larga praça das igrejas fervilhavam soldados, tumultuadamente, andando em todas as direções, trocando saudações entusiásticas. Era a vitória, por certo. Eu estava a cerca de 200 metros apenas da praça, no quartel-general do General Barbosa. Desci rapidamente a encosta e entrei na zona do combate. Não gastei dois minutos na travessia. Ao chegar, porém, ouvi surpreendido, sobre a cabeça, o sibilar incômodo das balas. (...) Mais violenta, se é possível, prosseguia a batalha. Voltei para o meu posto de observação, cautelosamente, desenfiando-me pelas casas e, ao atingir o alto da encosta, vi passar, numa rede, agonizante, o Capitão Aguiar, assistente do General Carlos Eugênio. (...) Às 10 horas e 52 minutos novos estampidos abalaram os ares e novamente estremeceu a terra em torno de um punhado de valentes transviados; novas bombas de dinamite derramaram a devastação e a morte na zona convulsionada em que lutavam os últimos jagunços. (...) Quando à 1 hora da tarde contemplei o quadro emocionante e extraordinário, compreendi o gênio sombrio e prodigioso de Dante. Porque há uma coisa que só ele soube definir e que eu vi naquela sanga estreitíssima, abafada e ardente, mais lúgubre que o mais lúgubre vale do Inferno: a blasfêmia orvalhada de lágrimas, rugindo nas bocas simultaneamente com os gemidos da dor e os soluços extremos da morte. (...) A 1 hora e 45 minutos cheguei à sede da comissão de engenharia e observei o combate. A situação não mudara. Dentro de um cumulus enovelado e pardacento de fumaça agitava-se ainda, doidamente, o encontro. Cinco minutos depois partiu do comando em chefe um toque geral de Infantaria avançar! sobre as trincheiras. A infantaria avançou sem conseguir tomá-las. À estrada, os sulcos profundos abertos pela dinamite eram trancados tenazmente pela fuzilaria. (...) Às 2 e 20 uma nova vibração do solo chegou até o ponto em que eu estava - novas bombas de dinamite eram lançadas sobre o inimigo e um novo incêndio irrompeu, listrando a fumarada com as línguas vermelhas das chamas. Mais violento e mortífero prosseguia o combate. (...) A verdade é que ninguém poderia prever uma resistência de tal ordem. (...) À tarde reconheceu-se definitivamente que a situação não mudaria. (...) A noite desceu serenamente sobre a região perturbada do combate e rasgando o seio da noite, caindo, insistentes, sobre todos os pontos da linha do cerco, sibilando em todos os tons sobre o acampamento, inúmeras, constantes, da zona reduzida em que se encontravam os jagunços, irrompiam as balas. E.C. Nota da Redação: A grafia deste texto foi atualizada segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico. Foram preservadas, no entanto, a pontuação e as construções sintáticas originais do autor, a fim de não alterar seu estilo