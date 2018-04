Cantora deixa de ser promessa para virar referência Com Que Belo Estranho Dia pra se Ter Alegria, Roberta Sá deixa de ser a grande promessa que sugeria com Braseiro (2004), para se tornar uma referência contemporânea de aptidão e autonomia musicais. É com naturalidade que ela esquadrinha diversas classes de ritmos brasileiros - samba, frevo, bossa, jongo, marcha-rancho - sem apego ao convencional, o que não significa que faz mau uso do legado cultural desses gêneros. Ouça trechos de Interessa? E Belo Estranho Dia de Amanhã no site Alô Fevereiro (Sidney Miller) é um bom exemplo. Começa como um samba puxando para o maxixe, depois dá uma virada para o funk, mesclando as programações eletrônicas de Marcos Suzano e os scratches de Jovi Joviano (dois percussionistas), com as cordas de Rodrigo Campello e o sax e a flauta de Eduardo Neves, estruturados e executados à maneira típica dos antigos regionais de samba-choro. Na marcha-rancho Novo Amor (Edu Krieger), dolente como uma Quarta-Feira de Cinzas, Roberta só conta com o bandolim sinuoso de Hamilton de Holanda, que por si só já faz um carnaval. Fogo e Gasolina (Pedro Luís e Carlos Rennó) também traz referência carnavalesca na forma de frevo big beat. Apesar de, modestamente, dizer que ainda está aprendendo a ser mais profissional, Roberta já tinha revelado maturidade na escolha do repertório de Braseiro - o que é um grande passo para um plano de vôo mais seguro. Pisando firme no caminho aberto pelo primeiro álbum, ela mantém a coerência na seleção de canções e confere maior credibilidade ao ganhar a confiança de músicos como os ótimos Zé da Velha e Silvério Pontes (que tocam, respectivamente, trombone e trompete em Interessa?), Hamilton de Holanda, Lenine, Carlos Malta e seu Pife Muderno, além de Pedro Luís. Outro aspecto a salientar é a força das letras, como a bossa de Lula Queiroga, que, impregnada de poesia romântica, agulha com categoria certas manias contemporâneas. E as duas da dupla Pedro/Rennó, que além de Fogo e Gasolina, inflamam Samba de Amor e Ódio, com versos como ''''nem há amor que, sem que uma hora o ódio venha/ Bendito ódio, o ódio que mantém/ A intensidade do amor, seu ardor...'''' A vocação de sambista de Roberta, em grande evidência no CD, une gerações e inverte (pré)conceitos, buscando referências tanto na escola exemplar de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, como na roda baiana de Roque Ferreira, Moreno Veloso e Quito Ribeiro. Além da Bahia, as relações com o Nordeste (de onde ela veio para o Rio com 9 anos) estão em diversos autores migrantes como ela, como O Pedido, de Junio Barreto e Jam da Silva, que abre o CD; o Samba de um Minuto, de Rodrigo Maranhão, que assinala a procedência no sobrenome; o frevo enviesado (Fogo e Gasolina) do carioca Pedro Luís, com letra do paulista Carlos Rennó e dueto vocal com Lenine, natural de Pernambuco. E outras mais. Por falta de outras unidades de medida, há quem ainda compare Roberta a Marisa Monte. O válido nisso é que elas guardam semelhança na capacidade de juntar-se aos fortes e ao buscar, por exemplo, o que ninguém lembra, o menos óbvio do passado. Estão aí os sambas de Miller, Carvalhinho, Dona Ivone e Délcio. O belo samba-reggae Mais Alguém (de Moreno e Quito) não destoaria de um disco de Marisa. Como diz Roberta, mordaz, na letra de Interessa?, essa sorte não é para todas, mas para poucas.