Cantor vende aquarelas com facilidade Rock Horror show. Os críticos torcem o nariz para as obras de Marilyn Manson, mas ele não parece se abalar: cada uma de suas aquarelas custa entre US$ 3 mil a US$ 50 mil. O estilo não é exatamente revolucionário - o próprio Manson se ocupa de inventar um deck de influências para justificar sua síntese. Começa com Salvador Dalí e prossegue com Egon Schiele, Gottfried Helnwein, Luis Buñuel, Bosch, Warhol, Mark Ryden, Fellini . Não se pode dizer que algum deles se diria lisonjeado por ter um discípulo assim, mas o fato é que as pinturas formam um arcabouço coerente com o teatro gutural do rock star. Serviço Fleurs Du Mal. Galeria Romero Britto Central. Rua Oscar Freire,562, tel. 3062-7350. Das 17 às 22h. A partir de 28/9