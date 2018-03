Cantando no colégio

Silêncio!, pede o encarregado da produção. O repórter entra na ponta dos pés no auditório do Sesc nacional, na Barra. Ali está montado o set de High School Musical - O Desafio. Depois da Argentina e do México, o Brasil também produz, via Total Entertainment, a versão brasileira do musical da Disney que virou cult entre o público teen de todo o mundo. A cena que se roda neste sábado é especial. Envolve o casal protagonista, Olavo e Renata, interpretados por Olavo Cavalheiro e Renata Ferreira. Ambos estudam na mesma escola. Ele é astro do time de futebol, ela se liga em arte. Há uma representação de Romeu e Julieta e ambos ficam com os papéis. A cena de hoje encerra a quarta semana de filmagem. Depois dela, fica faltando só mais uma (semana). A filmagem terminou no domingo. A cena do balcão é o momento mais lírico de toda a tragédia adolescente de Shakespeare. Romeu desafia a noite para declarar seu amor a Julieta. O Romeu e a Julieta de High School Musical cantam o amor. É um ensaio que, aos poucos, vai virando realidade. O amor que Romeu canta é o que Olavo sente. A entrega de Julieta é a de Renata, mas na hora do beijo a professora quebra a magia dizendo que eles não precisam fazer o que mais ardentemente querem. Quantos minutos terá a canção no filme pronto? Quatro, cinco? A filmagem é interrompida diversas vezes. Não por causa dos atores nem mesmo por problemas técnicos. É mais pelo perfeccionismo do diretor César Rodrigues. ?Cesinha?, como é chamado carinhosamente pela equipe, quer determinado gesto dos atores, determinada posição na câmera que se movimenta, tudo em sincronia com a canção que Olavo e Renata gravaram antes (e agora fingem cantar). Ouvem-se diversas vezes os gritos de ?Corta!? e ?Ação!? no set. Olavo e Renata foram escolhidos num reality show que foi ao ar pelo Disney Channel e pelo SBT. Ela é a única carioca entre os oito finalistas do programa. Ele é de São Paulo e, neste sábado, seus pais, Paulo e Sonia Cavalheiro, vieram ver o filho atuar. A mãe é a responsável por Olavo estar naquele palco. Ele se havia inscrito por impulso. A etapa classificatória decisiva, pré-reality show, era no Anhembi, em São Paulo. Quando Olavo, acompanhado pela mãe, chegou ao local, havia milhares de jovens. Sol a pino, calor de rachar, Olavo queria desistir. "Não vai adiantar", dizia. A mãe retrucava - "Já que viemos até aqui, vamos em frente!" Deu certo. Nas eliminatórias no programa de TV, Olavo Cavalheiro foi ganhando confiança. A cada etapa vencida, ele achava que poderia chegar lá. "Lá?, neste caso, é esse palco onde ele canta e mimetiza Romeu com ardor juvenil. Sentado no meio da plateia, César Rodrigues acompanha atentamente a performance pelo monitor de vídeo. A vida de Rodrigues anda uma loucura por estes dias. Ex-assistente de Daniel Filho, ele vive uma situação rara, senão inédita, para jovens diretores brasileiros. Rodrigues, como diretor contratado, está envolvido em dois grandes projetos. Ele termina a montagem de Uma Professora Muito Maluquinha, produção de Diler Trindade, ao mesmo tempo que finaliza a rodagem de High School Musical - O Desafio. De dia, filma um e à noite monta o outro filme, numa rotina - nada rotineira - que deixa sua adrenalina a mil. Rodrigues já estava comprometido com High School quando surgiu a Professora Maluquinha em sua vida. O musical atrasou, por motivos de produção, quando ele - que dirigira a série do Menino Maluquinho na TV - foi convidado para dirigir a Professora. Rodrigues filmou em Minas, um filme de época, trabalhoso. Emendou com High School. Em ambos, colocou tudo o que adquiriu durante anos de trabalho com crianças e adolescentes no teatro, em parceria com a premiada diretora Karen Acioly, que trabalhou durante dois meses na preparação do elenco principal e está ao seu lado no auditório do Sesc carioca. A cena filmada hoje exige trabalho. É meticulosa, mas intimista. Rodrigues já enfrentou problemas muito maiores em seu musical. Um número com o Olodum e outro sobre futebol movimentaram centenas de técnicos, cantores e bailarinos. Para a filmagem dos números musicais, César Rodrigues contou com três câmeras e uma grua de 11 metros SteadyCam Dolly. O principal estúdio não foi aquele que o repórter visitou, mas o montado no RioCentro. Ali foi construída a High School Brasil, com cerca de 500 metros quadrados. Os números de dança foram coreografados por Tânia Nardini, à frente de uma equipe de três coreógrafos. O maestro Marconi Araújo preparou a voz dos atores e o produtor musical Guto Graça Mello fez as músicas. High School Musical - O Desafio nasceu de uma proposta da Disney para a Total. Os High School argentino e mexicano simplesmente passaram os filmes originais pela câmera e viraram caricaturas. Rodrigues e a Total obtiveram da Disney licença para ?abrasileirar? o musical. O próprio espírito da aventura mudou - a solidariedade, o grupo ganham primazia sobre os indivíduos. O veterano diretor de arte Clóvis Bueno está conseguindo adaptar até o visual - apenas repetido nos outros High School latinos. A parceria da Total com Hollywood tem mão dupla. No set, neste sábado, está a produtora Iafa Britz. Na semana seguinte - a passada -, ela foi a Los Angeles para fechar o contrato. Hollywood vai refazer Se Eu Fosse Você. Iafa está eufórica. Conta que se emocionou ao ver cem pessoas dançando a coreografia do Olodum no set. E a do futebol, então? High School - O Desafio estreia em janeiro ou fevereiro de 2010. O fenômeno abrasileirado. Um desafio e tanto. EMPRESA DIVERTE E BATE RECORDE DE PÚBLICO ENTRETENIMENTO: Cinema é arte, dizem os críticos, e eles estão certos, mas cinema também é indústria e é tolice ignorar que, mesmo os filmes de arte, são feitos para nichos do mercado. A Total Entertainment faz filmes para divertir - para entreter, como diz o nome. Somente este ano, a empresa já totalizou 10% dos ingressos vendidos no País. Se Eu Fosse Você 2 bateu o recorde de público da Retomada e está com cerca de 6,2 milhões de espectadores, quase um milhão a mais do que o recordista anterior, 2 Filhos de Francisco, de Breno Silveira. Divã, de José Alvarenga Jr., já havia ultrapassado 1,6 milhão de espectadores na semana passada (e continuava crescendo). No total, 8 milhões de ingressos vendidos em meio ano. Se Eu Fosse Você 1 e 2 e Divã são interpretados por astros e estrelas do cinema e da TV brasileiros - Tony Ramos, Glória Pires, Lília Cabral. A garotada de High School Musical - O Desafio é toda estreante, com exceção de algumas participações. A ?estrela? Wanessa Camargo, por exemplo, faz uma ex-aluna. No caso deste filme, o título, a marca, é que atrai o público, mas o que deve sustentar a bilheteria é a empatia do elenco brasileiro com a massa de espectadores. O elenco jovem de High School Musical - O Desafio foi escolhido num concurso nacional. A garotada morou junta numa casa da Barra durante toda a produção. Dos oito selecionados, quatro são paulistas - Olavo Cavalheiro, de 18 anos; Fellipe Ferreira e Beatriz Machado, ambos de 24; e Samuel Nascimento, de 25. Moroni Cruz, de 19 anos, é do Balneário Camboriú; Paula Barbosa, de 24, e Karol Cândido, de 22, são de Belo Horizonte; e Renata Ferreira, de 23 anos, a Julieta de Olavo Cavalheiro, é a única carioca.