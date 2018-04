Cansei Cansei de fazer baliza. Cansei de procurar vaga para o meu carro na região da Paulista, onde se concentram os cinemas. Cansei de, depois de todo o esforço, aparecer um flanelinha do nada e pedir para olhar o carro. ''''Quer olhar, pode olhar. Fica olhando, não tenho nada contra você olhar.'''' Aliás, cansei da quantidade de gente que quer olhar o meu carro. Se ao menos eu ganhasse dinheiro, cobrando de quem quer olhar o meu carro. Cansei de criança me pedir dez centavos. Criança de superego rígido, sem ambição, fé, confiança própria. Pede dez reais. Depois, reclama que é pobre. Cansei de viajar de classe econômica. Cansei de não poder ir a Paris todos os anos. Nem de me hospedar no novo Fasano da Vieira Souto. Cansei de não ter casa em Ilha Bela. Nem de ter barco. Nem helicóptero, para fugir de lombadas. Porque cansei de lombadas. Especialmente das mal sinalizadas e sem pintura na superfície. Cansei de lombadas em estradas. Aquelas da Rio-Santos são ultrajantes para a coluna. Aliás, cansei de dores na coluna. Cansei de tendinites e bursites. Por que a informática trouxe tantas dores? Cansei de lesões por esforço repetitivo. Cansei também de lesões por esforço eventual. Cansei de obras no prédio. Cansei daquela voz de elevador de shopping pedir: ''''Favor liberar a porta.'''' Ela acha que não libero a porta de propósito? Acha que fui ao shopping, fiquei horas procurando uma vaga, subi por um elevador apinhado, para ficar na porta ouvindo a sua voz? Cansei de comercial de cerveja. Não cansei de comercial de cerveja com mulheres bonitas. Cansei é da alegria do comercial de cerveja. Cansei da baiana e do pagodeiro que cantam alegremente em comerciais de cerveja. Eles podiam se casar e ir para aquelas praias desertas de comercial de cerveja. Cansei também de música eletrônica. Cansei do preço do CD e do DVD. Sem falar no dos importados. Cansei de viajar apertado. Cansei de ver aeromoça ensinar como atar um cinto. E ele salva a vida de alguém? Cansei de gostar de todas as grifes, mas de só ter dinheiro para comprar na liquidação da Zara. Cansei de ressaca. Por que Deus fez a ressaca? Foi no sétimo dia, em que Ele estava de ressaca, que a fez? Cansei, e muito, de programas religiosos na TV. Acho que até Ele se cansou. Especialmente daqueles cujos entrevistados falam no maior baixo-astral que perderam tudo. Cansei daquela repórter séria da tevê que sempre olha com uma cara baixo-astral. Repórter especial de tema baixo-astral. Cansei de entrevistado falar ''''pronto, falei'''' no programa da Luciana Gimenez. Cansei de gente que me interrompe na rua, apesar da pressa, e pergunta: ''''Você é aquele escritor?'''' Eu não fico perguntando: ''''Você é aquele pedestre? Esta baranga ao seu lado é a sua mulher?'''' E quando ele me apresenta ''''este aqui é o grande autor de O Cobrador''''? Tudo bem ele confundir Feliz Ano Velho com Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, ou chamá-lo de Feliz Ano Passado, Adeus Ano Novo, mas confundir a minha obra? ''''Não, meu caro, O Cobrador é do Rubem Fonseca.'''' E cansei quando o pedestre ainda pergunta: ''''Tem certeza?'''' Cansei de evitar sobremesa, não comer couvert, pedir para tirar a gordura da picanha, o miolo do pão, não comer os biscoitos que acompanham o café, não jantar carboidrato, tomar leite desnatado, iogurte desnatado, Coca zero, doce diet. Cansei de exames de colesterol, próstata, vacina contra gripe. Cansei da defesa do Corinthians. Cansei de zagueiros que fazem gol contra. Cansei do São Paulo ser o time mais bem administrado. Cansei de apelidinhos fofinhos: benhê, môr, baby. Cansei de perder a tampa da pasta de dente. Cansei de descongelar a carne um dia antes. Cansei de não poder conectar o meu iPod em outro iTune. Cansei de spams. Cansei do toque ''''biru'''', quando chega mensagem no MSN. Cansei da linguagem cifrada do MSN. Cansei de gente que escreve ''''kd vc'''' ou termina a frase com ''''kkkkkk''''. Tá rindo do quê? Cansei daqueles que, quando pensam em Lázaro Ramos, pensam em Wagner Moura. Cansei de SAC de empresa te dar a sensação de que vai resolver o problema, depois de um telefonema de uma hora, e não resolve. Cansei de café servido em copo de plástico. Cansei de gente que fala ''''posso falar?'''' antes de falar. Cansei de homem que quer me beijar na bochecha. Não sou argentino. Cansei de ficar com sono no meio de filme ruim. Cansei de gente que tem carro zero e reclama que livro está caro. Cansei de gente que não lê. Especialmente de gente que não lê jornal. E de gente que não vai ao teatro? Cansei de invejar gente que vai para Trancoso e Itacaré. Ninguém mais vai para Santos, Itanhaém, Poços de Caldas, Águas de São Pedro, Caxambu, Araxá? Cansei de gente que vai para Fernando de Noronha e relata o seu encontro com golfinhos. Cansei de gente que mostra fotos de viagem no celular. Não percebe que não dá para ver direito? Cansei de tatuagens tribais. Cansei de jovens com piercing. Cansei de ser fechado por taxista. Cansei de greve do Metrô. Cansei da gordurinha que fica no corrimão e nas barras de apoio do vagão do metrô. Cansei de restaurantes fecharem cedo, e de eu ser sempre um dos últimos a sair. Cansei do Windows Mail do Vista, que veio sem o corretor ortográfico em português, acredita? Cansei de tanta gente ter carteirinha de estudante falsificada. Cansei de ruas com paralelepípedo. Cansei de esperar para cruzar a Avenida Rebouças. Cansei de motoboy que no trânsito nos dá lição de moral ou uma dura. Cansei de gente que veste agasalho de marca esportiva famosa. E daqueles que saem à noite com agasalho de marca esportiva famosa. Vai fazer um cooper depois da balada? Cansei de gente que diz balada. E de gente que me chama de galera. Cansei da Daiane dos Santos se contundir. Cansei de não explicarem por que o Ricardinho saiu da seleção de vôlei. Cansei do comentarista falar que não foi pênalti, e no replay aparecer o zagueiro dando uma rasteira no atacante. Cansei de morder tampa de caneta Bic. Cansei de autor que escreve texto enorme sem parágrafo. E você?