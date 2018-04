Cannes terá jurada de Bollywood A estrela do cinema de Bollywood e bisneta do poeta indiano Rabîndranâth Tagore, Sharmilla Tagore, fará parte do júri da Palma de Ouro do 62ª edição do Festival de Cannes, de 13 a 24 deste mês. Ela vai se unir à equipe presidida por Isabelle Huppert. A organização do evento também revelou que o diretor e roteirista italiano Paolo Sorrentino presidirá o júri de Un Certain Regard (segunda grande seção oficial da mostra) e que o ator e diretor francês de origem marroquina Roschdy Zem também será jurado, mas na seção Camera D?Or. Zem ganhou o prêmio de interpretação masculina por Indigènes, de Rachid Bouchareb, em 2006.