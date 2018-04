Cannabrava abre mostra e lança livro O fotógrafo Iatã Cannabrava inaugura hoje a exposição Uma Outra Cidade, no Museu da Casa Brasileira, formada por 50 fotografias realizadas por ele entre 2000 e 2009, retratando a periferia de diversas cidades da América Latina, como Lima, Caracas, La Paz, Buenos Aires, Montevidéu e Belém. O material da mostra também originou um livro, Uma Outra Cidade, editado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e Editora Terceiro Nome e que será lançado no museu no próximo dia 4, a partir das 19 horas. A exposição ficará em cartaz até 23 de agosto. O Museu da Casa Brasileira fica na Av. Faria Lima, 2.705, tel. 3032-3727.