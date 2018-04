Canella registra a paisagem a 30 m de profundidade

A paisagem urbana que aparece nas 11 fotografias que Rogério Canella exibe na mostra 30 m, na Galeria Vermelho, é a que está no subterrâneo, a que abriga e que passa por uma ''''transformação alheia'''' e invisível a olho nu. O fotógrafo realiza desde 2005 uma série de imagens nas obras da Linha 4 do metrô em São Paulo, chegou a 30 metros de profundidade para criar fotos que se apresentam, depois, como um misto de documentação e pesquisa plástica e formal. ''''Penso na imagem como registro de um instante de transformação, de uma situação que está entre o antes e o depois da finalização da obra'''', diz Canella. É possível identificar os túneis e máquinas, é possível identificar a escala da paisagem. Mas três elementos dão às fotografias um caráter misterioso: a luminosidade, que pode parecer artificial, mesmo que feita sem recursos; certa frieza do enquadramento desses lugares subterrâneos e nos quais nunca está presente a figura humana - por opção de Canella -; e o uso do recurso do grande formato das fotos. Também André Komatsu abre na galeria uma mostra, Quando Ramos São Subtraídos, em que apresenta sua ''''arqueologia do cotidiano'''' usando materiais em estado precário, como madeira e tijolos, numa pesquisa de caráter conceitual.