Canções impregnadas de valor poético HARMONIA: Contrariando o senso comum entre os compositores, que afirmam que letra de música é uma coisa poesia é outra, Alceu Valença se defende: "Minha música é poesia". E você se convence plenamente quando ele se põe a dizer os versos de Íris, uma das mais belas canções de Ciranda Mourisca. Musicada e bem cantada por ele, a letra ganha asas, mas do jeito que Alceu a interpreta falando, com a entonação e as pausas corretas, realmente sua beleza prescinde da música. Maracajá, por exemplo, remete a Carlos Drummond de Andrade, em Chuva de Cajus ele se refere a Jorge Amado, em Loa de Lisboa cita Fernando Pessoa . "Você tira as músicas e elas continuam tendo seu valor poético. Há momentos que a música esconde minha poética". Suas referências poéticas são Pessoa, Carlos Cana Filho, Paulo Mendes Campos, Castro Alves, entre outros. As muitas musas das letras que canta foram mulheres que ele namorou. A figura feminina permeia o roteiro de canções do CD e aí há também a sugestão inteligente de Yanê Montenegro, atual mulher de Alceu, que ajudou a selecionar o repertório. A poesia também é melódica, é harmônica, está na sutileza dos arranjos, no canto sempre cortante de Alceu. Claro que ele já tinha feito ciranda, mas desta vez, mais do que em outras, percorre o caminho de volta aos primórdios do gênero, priorizando os instrumentos harmônicos que originalmente a ciranda não tinha. "Dos árabes, vieram o canto rústico do aboiador, o canto do cego de feira tocando rabeca, o pandeiro que tem na embolada. E a melodia, que se você botar harmonia, vai bater nas sétimas nordestinas, eu, que sou de lá (Alceu nasceu em São Bento do Una) e vivo aqui, sei distinguir. Quando eu ouvi a ciranda na beira da praia, disse ?eu já vi, isso, veio lá do sertão?." "Só que a ciranda tinha um ritmo e às vezes um corneteiro. Não tinha nenhum instrumento de harmonia, porque o bombo, o som da caixa eram altos e não tinha amplificação. Se você vai botar um violão ali ninguém vai ouvir. Tem uma lógica. Como eu notava que ali tinha o som do aboiador, sombras do passado que está dentro da minha cabeça, fui pegar esse tipo de coisa que já tinha sacado quando era menino."