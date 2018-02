Canção de Michael Jackson é um plágio Um tribunal de Bruxelas decidiu ontem que a música You Are not Alone, cantada por Michael Jackson e composta por R. Kelly, é um plágio de If We Can Start All Over, dos irmãos belgas Danny e Eddy Van Passel. O juiz considerou que todos os supostos direitos autorais que R. Kelly tenha recebido desde que a música saiu ao mercado, em 1995, pertencem aos Van Passel. Não foi divulgado o valor que os irmãos vão receber. A canção, do álbum HIStory, ganhou um disco de platina por vender mais de 1 milhão de cópias em apenas oito semanas. O clipe de You Are not Alone gerou polêmica na época, já que mostrava nus Jackson e sua ex-mulher Lisa Marie Presley.