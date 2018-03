Canal de TV faz festival de curtas Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do AXN Film Festival, dedicado a curtas-metragens e promovido pelo canal de TV por assinatura. Dez filmes finalistas serão selecionados e exibidos em programas especiais, no AXN, por toda a América Latina. Os vencedores serão anunciados no dia 8 de dezembro e receberão US$ 10 mil e câmera HDV (primeiro lugar); câmera HDV (segundo lugar) e câmera mini-DV (terceiro lugar). As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto por meio do site www.canalaxn.com/axnfilmfestival. Serão aceitas produções que tenham até 30 minutos e que não sejam documentários nem animação.