Camus é discutido em encontro

Os 50 anos da conquista do prêmio Nobel de Literatura pelo escritor argelino Albert Camus (1913-1960) serão lembrados, a partir de quarta-feira, com uma série de encontros no Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245), que reúne estudiosos da obra do autor, um dos grandes nomes do existencialismo francês. O crítico literário e curador da série Manuel da Costa Pinto, o filósofo Renato Janine Ribeiro e o crítico de arte Olívio Tavares de Araújo são alguns dos participantes do encontro, que vai até o dia 31, quando será realizado um ensaio aberto da adaptação teatral do livro A Queda, dirigida por Aury Port. A peça estréia no Sesc Consolação no dia 12 de setembro. A Queda é um dos livros mais reveladores da postura ética e filosófica de Camus. Narra a história de um juiz penitente acossado pela memória trágica do suicídio de uma mulher nas águas do Sena, que presencia sem coragem de salvá-la. O suicídio é tema de outro livro de Camus , O Mito de Sísifo, uma de suas obras mais polêmicas, comentada por Sartre. As discussões políticas sobre a Guerra da Argélia e as insinuações ácidas de Sartre, de que Camus seria mais um intuitivo que um rigoroso filósofo ao citar passagens de Jaspers, Heidegger e Kierkegaard desgastaram a amizade entre os dois, iniciada em 1943. Essa polêmica será tema do primeiro encontro da série do Sesc Consolação, Camus e o Existencialismo, com a presença dos filósofos Franklin Leopoldo e Silva e Márcio Alves de Oliveira. A série de encontros explora também outros assuntos discutidos por Camus, como terrorismo, resistência política e pena de morte (no dia 30). A entrada é gratuita.