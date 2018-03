Campos do Jordão abre inscrições Estão abertas até 30 de março as inscrições para bolsistas do 40º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Os interessados devem acessar o site do evento (www.festivalcamposdojordao.org.br), no qual encontrarão as informações necessárias para a inscrição. Os aprovados terão transporte, alimentação e hospedagem gratuitos, acesso aos concertos, aulas, master classes e palestras, além de concorrerem aos prêmios Eleazar de Carvalho - bolsa de estudos em escola no exterior; e Camargo Guarnieri - R$ 15 mil para o melhor bolsista de composição e igual bonificação para aquele que mais se destacar no curso de regência.