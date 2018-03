Câmera, ação Marco Ricca é o mais novo diretor de cinema. Estréia com Cabeça a Prêmio, atualmente em fase de captação, com previsão de filmagens para o primeiro semestre de 2008 e produzido pela RT e MGRicca e Academia de Filmes. É uma adaptação do livro de Marçal Aquino que usa a história de uma família mafiosa do centro-oeste brasileiro como pano de fundo para um mosaico de situações que vão deixar muitos personagens com a cabeça a prêmio.