Calendário Pirelli retrata 'Alice no País das Maravilhas'

O tradicional calendário da Pirelli irá retratar o cenário fantasioso de Alice no País das Maravilhas em sua edição 2018. A 45ª edição do calendário foi produzida pelo fotógrafo Tim Walker e desenhada pelo novo editor britânico da Vogue, Edward Enninful.

A novidade deste ano é a diversidade racial, com modelos e artistas negros interpretando os personagens da história de Lewis Carroll.

Nomes como Naomi Campbell, RuPaul, P.Diddy, Whoopi Goldberg e Lupita Nyong'o recheiam as páginas do calendário de 2018 com fotos sombrias e cenários rústicos.

Alice, a personagem principal, é interpretada pela modelo sudanesa-australiana Duckie Thot.

"É interessante que olhem para uma história tão conhecida e a vejam com outros olhos", disse Nyong'o.

Desde 1960, quando o calendário foi criado, a única ediação só com negros veio em 1987, com o fotógrafo Terence Donovan.