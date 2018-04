Caixa dos Beatles esgota-se antes de chegar

A seis dias de seu lançamento, já estão esgotadas as novas caixas que trazem a obra completa dos Beatles remasterizada. Ao menos para pré-venda no site Amazon.com, não é mais possível comprar o material, só entrar em lista de espera.

No Brasil, segundo informou a gravadora EMI, o preço sugerido é de R$ 800 ( a caixa Stereo) e R$ 950 (a caixa Mono). Na internet, o preço foi fixado em US$ 260 (cerca de R$ 500).

O fã brasuca pode ter esperança, entretanto. As caixas para o mercado nacional são importadas, não são fabricadas no Brasil (os CDs avulsos, sim) e a EMI brasileira importou 750 exemplares da caixa Mono e 1.500 da caixa Stereo (importações destinadas diretamente às lojas, e o cliente lojista compra da gravadora, sem esquema de pré-venda).

O jornalista Simon Vozick-Levinson, da Entertainment Weekly, ligou para a EMI reclamando. Ele se inscreveu na pré-venda do Amazon.com para comprar a caixa Mono (de tiragem limitada) nos primeiros minutos, mas recebeu mensagem informando que era tarde. A EMI postou uma mensagem no Amazon.com informando que está produzindo mais caixas Mono e Stereo, que se tornarão itens regulares do seu catálogo. Mas a prensagem vai demorar um pouquinho. "Se você já fez a reserva de sua caixa Stereo, vai receber sua encomenda."