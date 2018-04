Caiu o véu entorpecente

Data estelar: Sol e Júpiter em trígono, a Lua será vazia das 12h38 às 17h44, horário de Brasília, quando ingressa em Áries. Enquanto isso, aqui na nave Terra, caiu o véu que entorpecia a alma humana, mantendo-a em estado de submissão a uma rotina que lhe tirou o tempo que deveria ter dedicado a lutar pela verdade e pela realização do mundo que ela sabe merecer. Sem este véu, nossa humanidade busca seus representantes, mas não os encontra, pois os que estão empossados nos lugares de poder não a representam, eles e elas são baluartes de um discurso programado para encantar, seduzir e entorpecer, dado que no momento em que deveriam funcionar de acordo com seus cargos demonstram inépcia e incompetência. Sem o véu que a entorpece, nossa humanidade se torna violenta, não por sê-lo em sua natureza, mas porque reage à condição inferiorizada em que se encontra. ÁRIES 21-3 a 20-4 A liberdade não tem preço, e é justamente por causa de haver profundas e complexas discussões em torno de preço, dinheiro e recursos que as pessoas envolvidas nelas andam perdendo seu bem mais precioso, que é a liberdade. TOURO 21-4 a 20-5 Consertar todos os erros cometidos é que faz a enorme diferença entre as pessoas comuns e aquelas verdadeiramente especiais. A raiva anda circulando com soltura pela alma de nossa humanidade, e seu único remédio é o conserto dos erros cometidos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Sua alma adota o discurso de acusadora, pondo-se em busca dos devidos culpados que mereçam a devida punição e castigo. Restrinja o tempo desta condição ao que for verdadeiramente justo, o que, na verdade, seria muito pouco. CÂNCER 21-6 a 21-7 Dedique seu tempo a reconstruir com imenso e profundo carinho a própria existência, tendo, a partir de agora, a verdade como princípio fundamental a nortear atos e conquistas. Com certeza, dá para fazer com que a vida valha a pena. LEÃO 22-7 a 22-8 Dá para fazer tudo às patadas, e também dá para embarcar na boa vontade que enxerga a luz no fim do túnel, onde o restante das pessoas só vê o túnel interminável sem perspectiva de solução. Este é o momento de fazer uma opção. VIRGEM 23-8 a 22-9 Siga a linha proposta pelos acontecimentos, e não tema ceder, pois a resistência às mudanças só agregaria complicação e dor a um panorama que já está para lá de difícil. Contribua positivamente, facilite o processo. LIBRA 23-9 a 22-10 Assuntos realmente importantes precisam ser discutidos e postos às claras, pelo que não há o mínimo espaço para as banalidades. Depois, será possível recuperar a leveza, mas por enquanto será melhor atender ao que for urgente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As idéias certas com as pessoas erradas. Com uma fórmula destas não é de admirar-se que as coisas andem de ponta-cabeça, mas que também seja muito difícil percebê-lo,a não ser por aquela estranha sensação de algo estar errado. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Logo, logo, uma idéia maior e melhor resgatará sua alma desse mundaréu de confusões em que ficou atolada, pelo que, seria contraproducente, no momento, você gastar energia inventando justificativas para o que é inexplicável. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Apesar dos pesares, sua alma se agarra a algumas certezas que a fazem sentir-se bem e, mesmo que os argumentos desse sentimento não pareçam sensatos, vale a pena estimulá-los. Afinal, sentir-se bem é essencial! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Cortar cabeças é uma solução emergencial, e por isso não deve tornar-se um destino em si mesmo, que materialize os sentimentos negativos que circulam por aí. O objetivo é crescer, prosperar e ser feliz, e não sair por aí declarando guerra. PEIXES 20-2 a 20-3 Engrandeça o mundo com sua presença, aproveite todas as situações e tarefas para demonstrar eficiência e capacidade de ser transparente. Ao mesmo tempo, tenha certeza: esse tipo de atitude é bem distante do que seria normal fazer.