Caio Fernando Abreu e o seu romance de formação Limite Branco é o romance de formação de Caio Fernando Abreu. Escrito em 1967 e publicado em 1970, já antecipa as angústias que dominariam sua obra posterior e se caracteriza pelo pleno domínio da expressão que sempre esteve na base da sua prosa literária. Esta nova edição traz um prefácio assinado por Ítalo Moriconi e um outro do próprio Caio Fernando para a edição de 1994. Como escreve Moriconi: "Limite Branco mostra que a década de 1970 literária no Brasil começou nos anos 1960, começou na adolescência. Eis aqui um romance de adolescência. E de tão perfeito que é, de tão bem construído, arrisco-me a dizer que se posiciona como um clássico no gênero em nossa literatura recente."