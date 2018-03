Café Filosófico encerra série sobre perfeição O encerramento da série Os Fantasmas da Perfeição, do Café Filosófico CPFL, ocorrerá hoje, às 20h30, no Tom Jazz. No evento - que tem curadoria do filósofo Luiz Felipe Pondé -, a mestre em sociologia pela Sorbonne e doutora em psicologia clínica pela PUC-SP Caterina Koltai abordará o tema Utopia na Vida Sexual e Afetiva: Crise e Superação das Fórmulas de Perfeição na Cama e no Amor. A entrada é gratuita e por ordem de chegada, a partir das 18h30. O encontro será transmitido ao vivo pelo site www.cpflcultura.com.br. O Tom Jazz fica na Avenida Angélica, 2.331, Higienópolis. Mais informações pelo tel. (19) 3756-8000.