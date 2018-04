Caetano, Daniela, Dominguinhos e Zé Renato no Grammy Latino Pelo álbum Cê, o compositor baiano Caetano Veloso entrou na disputa pelo Grammy Latino, na categoria ?cantautor?, concorrendo com o uruguaio Jorge Drexler, os cubanos Silvio Rodríguez e Amaury Gutiérrez e o espanhol José Luis Perales. O anúncio foi feito ontem em Miami, com a presença da também baiana Daniela Mercury. A cantora é uma das indicadas na categoria melhor álbum de música regional ou de raízes brasileiras pelo CD Balé Mulato ao Vivo. Concorrem com ela Dominguinhos (por Conterrâneos), Margareth Menezes (Brasileira ao Vivo), Sérgio Reis (Tributo a Goiá) e Naná Vasconcelos (Trilhas). Outros brasileiros aparecem na categoria infantil: Zé Renato, pelo álbum Forró para Crianças, com convidados, e o projeto Acalanto, da musicista Isadora Canto, com o CD Vida de Bebê. O cantor e compositor dominicano Juan Luis Guerra, com seu disco La Llave de mi Corazón, foi o músico mais indicado para o prêmio, que será entregue em novembro em Las Vegas, EUA. Atrás dele, vêm os porto-riquenhos Ricky Martin (MTV Unplugged) e Calle 13 (Residente o Visitante). Ambos concorrem com Guerra e Miguel Bosé (Papito) a melhor álbum do ano. O grupo argentino Attaque 77 (Karmagedon) é um dos fortes indicados na categoria rock, e a de melhor álbum de música alternativa tem nomes de peso como o argentino Vicentico (Los Pajaros), a banda colombiana Aterciopelados (Oye) e o grupo mexicano Kinky (Reina).