Caderno especial traz guia completo da Bienal de Arte de São Paulo

Um caderno especial sobre 32ª Bienal de Arte de São Paulo vai circular com a edição de terça-feira, 6, Estado.

Com 12 páginas, traz um panorama completo sobre as mais de 300 obras de artistas nacionais e estrangeiros que vão expor no prédio da Bienal, no Parque Ibirapuera, a partir de quarta-feira, 7.

Inspirada nas mudanças climáticas, nas migrações em massa e nas polarizações políticas, a mostra apresenta como os mais de 80 artistas e coletivos enxergam na realidade o caminho para novas narrativas.