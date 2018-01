'Caderno 2', do 'Estado', é premiado por cobertura de artes visuais

A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) realizou na noite desta terça-feira, 19, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, sua cerimônia de entrega dos prêmios concedidos para os destaques da área de artes visuais em 2014. Entre os selecionados do ano, o Caderno 2, do Estado, foi premiado como melhor publicação dedicada às artes.

Foi uma noite de homenagens a grandes criadores mortos em 2015. “Quero dedicar esse prêmio aos colegas que estão batalhando e, sobretudo, à memória de Ivens Machado e Antonio Henrique Amaral”, afirmou Cildo Meireles, premiado por sua trajetória. O carioca, das mais importantes vozes da arte contemporânea, recebeu o troféu criado pelo escultor Nicolas Vlavianos pelas mãos da crítica e historiadora Aracy Amaral, irmã do pintor e gravador lembrado por ele em seu discurso e por outros premiados.

A pintora e escultora Tomie Ohtake, 'morta em fevereiro, aos 101 anos, também foi aplaudida pelos presentes na cerimônia, assim como Hudinilson Jr., que morreu em 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Neste momento, marcado pela forte influência do mercado na produção artística, é preciso que a crítica assuma com a sociedade o compromisso de ser uma seta sinalizadora no campo da educação e cultura, afirmando sua autonomia e liberdade ideológica”, afirmou o crítico e repórter especial do Caderno 2, Antonio Gonçalves Filho, em agradecimento ao Prêmio Antonio Bento da ABCA.

Entre outros premiados pela entidade, criada em 1949, o fotógrafo Sebastião Salgado, que não pôde comparecer à cerimônia, foi escolhido como personalidade de 2014, e a Fundação Iberê Camargo, de Porto Alegre, premiada como instituição.