Cada gota do oceano Data estelar: Marte em quadratura com Saturno e trígono com Júpiter; a Lua míngua em Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra a vitória sobre o medo será o limiar da consciência renovada, empossada no lugar criativo que nossa humanidade merece. Por isso, não é de admirar-se que a todo momento se divulguem novas ondas de medo através dos meios de comunicação, nem tampouco que as pessoas se refestelem em críticas agressivas a tudo e a todos, porque a brutalidade nada mais é do que medo mascarado. Em muitos casos, o medo é incentivado através da ilusão, pois mesmo que as pessoas se joguem nos braços de fantasias e mentiras confortantes, no íntimo sabem a verdade, mas preferem rejeitá-la, porque têm medo. A alegria é o antídoto contra o medo, uma que só a certeza de que o Universo é Vida e que nós somos gotas no oceano cósmico poderia oferecer. Cada gota do oceano é plena de vida como o próprio oceano. ÁRIES 21-3 a 20-4 A cooperação é o fundamento da nova civilização. As pessoas rirão quando esse conceito for levantado, dirão que não é natural que as coisas sejam assim. Não importa, os argumentos ignorantes são irrelevantes. TOURO 21-4 a 20-5 Para quem gosta de teorias de conspiração, o fato de o mundo civilizado dar as costas à solução de seus problemas, cooperação, é um prato cheio, porque as pessoas parecem mesmo ter feito um acordo sinistro nesse sentido. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Desenvolva o poder do pensamento, mas observe os resultados, de modo que se aparem as arestas e se limitem os exageros que não serviriam para libertar você da realidade, mas para sucumbir definitivamente a ela. CÂNCER 21-6 a 21-7 Até pouco tempo, atrás a simples menção de uma comunidade planetária não teria feito o menor sentido. Em pouco tempo a consciência humana avançou e cresceu. Imagine o que vai acontecer nos próximos anos, então! LEÃO 22-7 a 22-8 Fazer as coisas pela metade é frustrante para quem as faz tanto quanto para quem receberia os resultados. O desapontamento produzido assim é mais difícil de superar do que se não se tivesse empreendido absolutamente nada. VIRGEM 23-8 a 22-9 A vitória não é mera possibilidade, é uma obrigação, você é responsável por ela. Por isso, medite todos os dias a respeito do que seria essa vitória, porque no caminho haverá tentações que confundirão derrota com vitória. LIBRA 23-9 a 22-10 O apego e mesquinharia das pessoas avarentas é um obstáculo intransponível que só se desintegra quando tais pessoas decidem mudar, algo verdadeiramente difícil. Por isso, melhor evitar a companhia ou proximidade desse tipo de gente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quando alguém brilha, logo aparece um extintor de genialidade para abaixar o nível. É necessário ter compaixão com esse tipo de pessoas, porque realmente não sabem o que fazem, se soubessem, não o fariam. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Relacionamentos baseados em confiança mútua constituem o maior tesouro que uma pessoa poderia adquirir durante uma existência. Por que será, então, que as pessoas olham para outro lado, buscando longe o que está perto? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A diversidade das tarefas é indispensável para a alma que anseia grandeza. Como poderia ser diferente? Por isso, em vez de lamentar-se pela aparente distração que a diversidade provoca, encontre regozijo nesse panorama. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Todo tipo de união é um empenho na direção de um mundo maior e melhor, o esforço para consolidar uma civilização pacífica. Evidentemente, toda união precisa de ajustes constantes para resultar em cooperação produtiva. PEIXES 20-2 a 20-3 As pessoas odientas promovem adversidades, mas como são dinâmicas e voluntariosas, acabam tendo mais vitórias do que as pessoas que se entregam ao desânimo e indolência. De todo modo, há caminhos mais dignos disponíveis.