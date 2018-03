Cacoyannis e Wilder, para o olhar do cinéfilo São clássicos que todo cinéfilo conhece, mas que vale (re)ver sempre. Anthony Quinn encarna uma força da natureza em Zorba, o Grego, de Michael Cacoyannis, que o Telecine Cult exibe às 13h44. O filme foi adaptado do romance de Nikos Kazantzakis, com música de Mikis Theodorakis e excepcional fotografia em preto e branco de Walter Lassaly. Marilyn Monroe é a própria imagem da sensualidade em Quanto Mais Quente Melhor, de Billy Wilder, também em preto e branco, que passa no mesmo canal, às 19h45. Tony Curtis e Jack Lemmon fazem músicos que testemunham massacre e se disfarçam como mulheres para escapar. A piada final, com o ?ninguém é perfeito?, é um momento de antologia na história do cinema.