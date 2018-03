Cacilda Becker será lembrada com missa Os 40 anos de morte da atriz Cacilda Becker serão lembrados com uma missa na Igreja de São Domingos, hoje às 11h30, encomendada por amigos e familiares, entre eles a irmã e atriz Cleyde Yáconis. Considerada uma das mais talentosas intérpretes brasileiras, Cacilda Becker foi líder da classe teatral e teve corajosa atuação política durante o golpe militar, quando usou o seu prestígio para interceder por colegas detidos nas prisões, mesmo tendo ela própria sido chamada a depor no Dops. Morreu no dia 14 de maio de 1969 devido ao rompimento de um aneurisma. A Igreja de São Domingos fica na Rua Caiubi, 164, Perdizes.