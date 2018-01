Cacá Carvalho mostra outra faceta do autor

Numa estação de trem um homem preenche a espera falando. Do que fala? Sabe de sua morte iminente, o que o leva a valorizar pequenos detalhes da vida. Desse ponto de partida, muito pode ser feito. Quem viu O Homem Com a Flor na Boca, criação de Cacá Carvalho dirigida pelo italiano Roberto Bacci para o conto de Pirandello que tem esse mote, não esquece o impacto. Quem não viu, tem nova oportunidade, a partir de terça-feira, no Teatro Anchieta. Serão apenas três apresentações desse monólogo dentro do programa 3xPirandello/3xCacá Carvalho. Na semana seguinte, Cacá leva ao palco A Poltrona Escura, outro solo, que lhe valeu o Prêmio Shell em 2003 e une três contos desse autor italiano, Nobel de Literatura em 1934. Em O Homem Com a Flor na Boca, a direção eliminou o outro personagem, o que escuta, substituído pelo espectador. Mas não se trata de peça interativa. O público não precisa agir, apenas se torna o interlocutor, recurso que amplia a reflexão sobre algo que, embora esteja no horizonte de todos, se prefere esquecer. Pensar na finitude, nesse caso, nada tem a ver com morbidez, mas com forma de refletir sobre as escolhas de vida. Bem mais diverso em termos de temática é o espetáculo A Poltrona Escura, em cartaz na semana seguinte, cujo trabalho de ator atrai também pela elaborada partitura gestual. O espectador poderá conhecer ainda, por meio de uma leitura dramática, o texto do próximo solo de Cacá Carvalho, A Destruição do Homem, também baseado em texto de Pirandello e dirigido por Bacci. Serviço 3xPirandello/3xCacá CarvalhoO Homem com a Flor na Boca. 3.ª a 5.ª, 21 hA Poltrona Escura.Dias 15 e 16/4, 21 hA Destruição do Homem.Dia 17/4, 21 hTeatro Sesc Anchieta. Rua Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000.R$ 5 a R$ 20. Até 17/4