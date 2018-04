Busto egípcio de Nefertite vai ficar em Berlim O busto de Nefertite, a mais valiosa peça do Museu Egípcio de Berlim, deve ficar na capital alemã, disse ontem o ex-diretor da entidade, Dietrich Waldung. Há duas semanas, o secretário-geral do Conselho Superior de Antiguidades Egípcias, Zahi Hawass, afirmou em entrevista à imprensa alemã que o governo de seu país pretende entrar novamente - já o haviam feito durante o governo de Adolf Hitler - com pedido oficial de repatriação da peça, afirmando que arqueólogos alemães tiraram o busto do Egito ilegalmente, em 1912. Segundo Waldung, no entanto, a peça já virou símbolo da oferta cultural alemã e não deve ser levada de volta.