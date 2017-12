Bush na berlinda

O canal Sony vai estrear em seu bloco Politicamente Incorreto - P.I., no dia 4 de março, duas comédias que satirizam o presidente americano George W. Bush. That''''s My Bush, que irá ao ar às 21 horas, leva a assinatura de Trey Parker e Matt Stone, criadores da animação South Park. A dupla solta a imaginação ao recriar o dia-a-dia da família de Bush e abordar temas polêmicos como aborto, porte de armas e pena de morte com crítica e bom humor. Donick Cary, roteirista de Os Simpsons, é o responsável por Lil''''Bush, que entrará em cartaz às 21h30, e mostra o presidente Bush no jardim de infância. Alguns de seus colegas de classe são a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice; o ex-secretário da Defesa Donald Rumsfeld; e o polêmico político republicano, Dick Cheney. Juntos, Bush e seus amigos aprontam travessuras na sala de aula. That''''s My Bush e Lil'''' Bush entram no lugar de Balls of Steel - uma ótima troca. Da Ali G Show também sai e abre espaço para o The Sarah Silverman Program, com Sarah Kate Silverman, uma espécie de Jerry Seinfeld de saias. 30 Rock continua no bloco, às 20 horas.