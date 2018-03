Burle Marx 100 Anos A mostra Roberto Burle Marx 100 Anos: A Permanência do Instável, no Museu de Arte Moderna, homenageia o centenário de nascimento do artista e paisagista. A exposição apresenta pinturas, gravuras, tapeçaria, criações de design e detalha seus principais projetos paisagísticos no Brasil e no mundo. Serviço MAM. Pq. do Ibirapuera, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 5,50. Até 13/9