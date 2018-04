Buenos Aires vista pelo centenário Horacio Coppola

Contemplação é o segredo da longevidade, garante o fotógrafo argentino Horácio Coppola que, aos 101 anos, é homenageado pelo Instituto Moreira Salles com a exposição Visões de Buenos Aires, que será aberta hoje ao público no centro cultural do IMS no Rio de Janeiro. A mostra, que reúne 170 imagens da capital argentina feitas pelo fotógrafo, chega a São Paulo em novembro e será exibida ainda em Poços de Caldas e Porto Alegre. Amigo particular do escritor Jorge Luis Borges, Coppola retratou Buenos Aires sobretudo nos anos 1930, época de grandes transformações na paisagem da capital, logo após a passagem pela cidade do maior mito da arquitetura moderna, Le Corbusier, em 1929. A análise que o arquiteto suíço fez de Buenos Aires, cujo novo centro tentava dialogar com o núcleo histórico, foi ''''decisiva'''' em sua carreira, segundo o fotógrafo. Não por outra razão, influenciado por Le Corbusier, ainda jovem, Coppola foi para Alemanha atrás dos mestres da modernidade arquitetônica e fotográfica, todos eles instalados na famosa escola Bauhaus, depois fechada pelos nazistas. Durou pouco a temporada, mas o suficiente para que ele aprendesse lições fundamentais sobre construtivismo. Suas fotos retratam não só a utopia urbana desses modernistas como revelam uma vocação para a limpeza formal, chegando à síntese geométrica de mestres como Rodchencko e Moholy-Nagy. Coppola, antes de virar fotógrafo, começou sua carreira como cineasta, numa época em que o cinema mudo ainda era visto como entretenimento. Lá fundou o primeiro cineclube da cidade (1929) e participou com duas fotografias do projeto gráfico do livro do amigo Borges, Evaristo Carriego (1930). Foi, aliás, num passeio como o escritor que Coppola descobriu sua verdadeira vocação, a de retratar sua cidade como nenhum outro fotógrafo ousou antes dele, registrando a imagem de Buenos Aires refletida numa poça d''''água. Foi de Coppola a primeira exposição de fotografia moderna em Buenos Aires, na redação da revisa Sur de Victoria Ocampo, quando regressou da Europa, nos anos 1930. O caráter programático da fotografia de Coppola é destacado por Adrián Gorelick e reforçado pelo curador da mostra, Jorge Schwarz, que traça uma correspondência analógica entre o geometrismo do fotógrafo argentino e o do brasileiro Cristiano Mascaro, conhecido pelo registro das formas arquitetônicas de São Paulo, especialmente o centro velho da metrópole. Coppola, em todo caso, caminhou para os arrabaldes de Buenos Aires e estabeleceu um curioso contraponto com a modernidade imposta pelo colonizador, ao revelar, segundo Schwarz, uma ''''cultura de mezcla'''', híbrida e mestiça entre os anos 1920 e 1930. Coppola, além disso, conservou um olhar voltado para tipos humanos à maneira de seu amigo húngaro Brassai, que morava no mesmo hotel em Paris. Há, na exposição, uma foto que flagra um velho bêbado numa taverna popular num sábado à meia-noite, em 1936, composição que poderia muito bem ser assinada por Brassai. Era uma época em que Buenos Aires vivia em permanente agitação, acompanhando o início da Guerra Civil Espanhola e os movimentos sindicais, enquanto Perón, na Europa, aprendia como ser um novo Mussolini latino. Coppola registra a desilusão de um ancião que, na taverna, dorme enquanto o monumental Obelisco anuncia a emergência de uma nova Argentina. Borges, sem dúvida, fez Coppola olhar não só para a periferia, mas para os tipos anônimos que iriam ser engolidos pelo ''''progresso'''' (além, é claro, das edificações históricas). É desse binômio ''''primitivo/moderno'''', segundo Schwarz, que tira partido o imaginário do fotógrafo argentino, cujo acervo (fotos feitas em viagens ao Brasil e outras) passa a fazer parte da coleção do IMS.