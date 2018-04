Bruxo atormentado

A capital inglesa amanheceu agitada hoje. Ainda em choque com o incêndio que matou várias pessoas no sul da cidade, incluindo brasileiros, Londres enfrenta um outro furacão chamado Harry Potter. O jovem mágico e sua trupe aportam hoje no coração nervoso londrino e prometem arrastar uma multidão ao Odeon e ao Empire Leicester Square, dois dos cinemas mais tradicionais da cidade que hoje abrigam a première mundial de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que tem estreia mundial no dia 15. O motivo é incomparável, mas o alvoroço é real. A julgar pela confusão que as filmagens de Harry Potter e as Relíquias da Morte causaram há pouco mais de um mês, quando a equipe tomou de assalto a estação de Piccadilly, o barulho promete ser tão grande quanto a expectativa em torno do sexto filme da série. Harry Potter e o Enigma do Príncipe devia ter chegado aos cinemas no fim de 2008, mas teve estreia adiada por conta de ajustes feitos pelos produtores nos EUA. O atraso criou mais burburinho ainda nos fãs que não veem a hora de conferir nas telas cenas que se tornaram antológicas mesmo antes de serem filmadas, como o tão comentado beijo entre Harry e Ginny e a morte de um dos personagens mais importantes da trama criada por J.K. Rowling. Se Londres sempre foi palco de tragédias como incêndios que estremeceram a cidade ao longo da história, não poderia começar de maneira mais coerente este novo filme. Em um dia comum, em pleno coração financeiro da capital, nuvens negras pairam sobre o Millenium Building, misteriosas forças do mal retorcem a Millenium Bridge e causam uma tragédia de proporções catastróficas. As mesmas criaturas sobrevoam a cidade e desaparecem em um beco qualquer. Quer dizer, viajam para a dimensão em que o medo também é uma força desconhecida, mas tem nome certo: Voldemort. Mágico mesmo é o poder da franquia em levar milhões de espectadores ao cinema mesmo após oito anos de sequências que nem sempre mantêm a unidade dos livros. Ainda que muitos digam que a força de Harry Potter está se esvaindo, milhares de ingressos antecipados já foram vendidos em todo o mundo. Ontem, em entrevista à imprensa mundial, elenco, diretor e produtores do filme confessaram que, apesar de tristes com o fim que se aproxima, vão se sentir aliviados em poder tocar outros projetos. "É claro que vai ficar um grande buraco no lugar que Harry ocupava. Mas, ao mesmo tempo, vai ser ótimo não precisar mais dizer ?obrigado, mas estou ocupado pelos próximos quatro anos? toda vez que receber uma proposta de trabalho", brincou Daniel Radcliffe. O jovem ator, que completa 20 anos neste mês e sempre foi a cara e a persona de Harry, terá uma tarefa árdua pela frente. Mas garante que vai adorar ter um pouco de ?vida normal? nos próximos anos. O diretor David Yates, que assinou o filme anterior, Harry Potter e a Ordem da Fênix e vai assinar também os dois últimos, concorda. "O fim está próximo. Já estamos tristes, mas, por outro lado, nos dedicamos mais ainda. O clima do set do novo filme, que fazemos agora, é de que estamos fazendo algo que vai ficar para a história. Por isso, cada um está dando o máximo de si."