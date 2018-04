Brutalidade e graça Data estelar: Marte em quadratura com Júpiter e Netuno; a Lua é Cheia no signo de Capricórnio. Enquanto a Vida se distribui com maior intensidade porque é Lua Cheia, aqui na Terra nossa humanidade, sempre fingindo que não sabe de nada do que acontece, reage brutalmente a essa circulação graciosa, que a lembra do estado lamentável em que existe. Sentada confortavelmente em sua poltrona, nossa humanidade critica e insulta, convencendo-se de que os problemas são causados pelos outros, aqueles misteriosos outros que levam a culpa ao passo que, no íntimo da mente, o somatório de perversos pensamentos alimenta as atitudes perversas que se tomam por aí. Até quando será necessário nossa humanidade experimentar a comunhão através do perverso? Não terá chegada a hora de participar conscientemente da graça que é distribuir Vida e felicidade? ÁRIES 21-3 a 20-4 A consolidação do bem em seu coração não exclui a indignação perante a injustiça do mundo. Porém, quando a irritação toma conta de seus pensamentos, aí você perde de vista todo o bem que foi consolidado em seu coração. TOURO 21-4 a 20-5 A imposição de sua vontade já deu muito mais certo em outros tempos, mas atualmente a coisa é diferente, o que significa que você precisa fazer concessões a despeito de não sentir inclinação nenhuma nesse sentido. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Aquela felicidade que você busca através de relacionamentos ou coisas nunca será estabilizada, porque antes de outra coisa você precisará estabilizar pensamentos felizes. Pensando feliz, todo o restante virá agregado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Todas as dores e sofrimentos derivam do apego. Assim dito, pareceria fácil livrar-se de tudo que faz sofrer, mas na prática o desapego é uma equação que parece impossível resolver. Tudo depende da vontade. LEÃO 22-7 a 22-8 Todos no mesmo barco, todos no mesmo planeta, todos na mesma situação. Essa história de distanciamento e de que cada pessoa cuide de seu destino é a melhor forma de agigantar os já enormes problemas de nossa espécie. VIRGEM 23-8 a 22-9 Diversos sinais você observou e testemunhou a respeito da existência de algo maior. Porém, essa observação de nada terá servido se você não fizer algo com ela, reorientando seus passos e reinventando suas atitudes. LIBRA 23-9 a 22-10 Ajude as pessoas dentro de suas possibilidades, até onde seus recursos alcançarem e até onde houver receptividade suficiente às suas palavras. Ajude, porque esse exercício é a única maneira de driblar as dificuldades. Experimente e verá. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O mundo velho precisa arruinar-se para servir de fundação sobre a qual você erguer uma nova estrutura de vida. Nesse sentido, será melhor abster-se de gastar tempo curtindo uma saudade de qualquer tempo passado. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Aquela calma do coração que você anseia encontrar não é desprovida de tensão. Seria impossível continuar vivo e desejando progredir sem uma tensão fundamental no coração. Paz não é necessariamente sossego. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A prática da ação correta será a única maneira de tornar-se imune aos perigos que circulam por aí. Há todo um mundo invisível disposto a ajudar nossa humanidade, mas do lado de cá há de se andar na trilha da correção. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Vão sobrar motivos para você irritar-se, mas em última instância será sua a decisão a respeito do tempo em que permanecerá nesse insolente estado de ânimo. Você decide quanto vai estender a irritação. PEIXES 20-2 a 20-3 No meio das tempestades brilha a luz do coração, única verdadeiramente segura para guiar seus passos no meio de tanta discórdia. Exercite o esforço de ver além das aparências, pois é lá que está a verdade.