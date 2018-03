Bruce Willis é processado por produtoras O ator Bruce Willis foi processado por três produtoras que pedem uma indenização de US$ 4 milhões por quebra de contrato. As companhias Foresight Unlimited, Signature Entertainment Group e Three Stories Productions apresentaram o processo contra o ator na Corte Superior de Los Angeles. As empresas alegam que Willis tinha sido contratado para dirigir um filme intitulado Three Stories About Joan, estrelado por Owen Wilson e Camilla Belle. O advogado de Willis, Marty Singer, disse que o processo é "absurdo" e assegurou que o projeto do filme foi encerrado porque as produtoras não têm dinheiro para pagar ninguém.