Broadway se rende às redes sociais Espetáculos da Broadway como Billy Elliot, a nova versão de West Side Story e Shrek, o Musical, estão entre as montagens que descobriram as redes sociais da internet como excelente canal de divulgação. Todos enviam mensagens publicitárias diariamente para redes como Facebook, MySpace ou Twitter. Num momento em que a crise chega também à indústria de entretenimento, descobrir novas formas de anúncio pode ser fundamental. "As redes sociais de internet estão em todos os planos publicitários", diz à Agência EFE Tom Lorenzo, diretor da empresa responsável pela publicidade de vários musicais na Broadway.