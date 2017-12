Britney Spears volta a visitar os filhos A cantora norte-americana Britney Spears passou algumas horas com seus filhos no sábado depois de quase dois meses sem vê-los. James, pai de Britney, foi um dos responsáveis pelo encontro, informou um porta-voz de Kevin Federline, ex-marido da cantora. Desde o início de janeiro, depois de Britney se recusar a entregar os filhos ao ex-marido após uma visita, um tribunal de Los Angeles havia determinado que o pai teria custódia exclusiva das crianças Jayden e Sean, de 2 e 1 ano respectivamente. Os pais da cantora teriam, então, conversado com Federline, pedindo pela revogação da decisão.