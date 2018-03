Britney Spears em confusa sessão de fotos Era para ser uma sessão de fotos para ajudar a melhorar sua imagem abalada por uma sucessão de escândalos, mas Britney Spears transformou o encontro com a equipe da revista OK! em uma seqüência de episódios absurdos. A cantora deixou seu cachorrinho defecar em um vestido de US$ 6.700, limpou suas mãos engorduradas em outro modelo, um vestido de seda rosa. Foi ao banheiro diversas vezes sem fechar a porta e saiu ainda usando mais de US$ 14 mil em roupas que a revista tinha pego emprestadas. As fotos ficaram ruins e a revista encerrou o ensaio sem material para publicar, de acordo com um site sobre celebridades.