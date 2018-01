British Council e Sesi procuram dramaturgos O Núcleo de Dramaturgia para Novos Autores, iniciativa do SESI-SP em parceria com o British Council, está recebendo extratos de textos dramatúrgicos que serão avaliados para identificação de novos autores com potencial a ser desenvolvido. Os selecionados passarão por processo de aprimoramento de sua dramaturgia durante 2008 e 2009, em programa que promove troca de experiências e técnicas entre profissionais e instituições britânicas. Os interessados - que nunca tiveram um texto publicado ou encenado profissionalmente - deverão preencher ficha de inscrição, no site www.sesisp.org.br/centrocultural e anexar um trecho do texto.