Brilhos da Broadway Ivete Sangalo passou terça-feira por São Paulo, para participar de um jantar, depois de quatro dias de shows pelo sul do País. Voou na mesma noite, em jato particular, para sua casa nova, em Salvador, que ela mal tem tido tempo de curtir e terminar de organizar. Hoje ela volta a São Paulo, para uma coletiva de imprensa, e à noite embarca para Nova York, com sua estilista, Patricia Zufa, para comprar os tecidos das roupas que usará no carnaval de 2008. Tudo criado pelas duas juntas.