Brilho real Data estelar: Vênus se enviesa com Júpiter, Mercúrio faz o mesmo com Plutão; a Lua míngua em Áries. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade atingiu o estágio onde poderá brilhar com plena e real intensidade, superando assim milênios de brilho falso e dividido. É que todos tentamos ser grandes e nobres, mas de forma individual, o que significa brilhar com pouca luz. A partir do momento em que comecemos a, verdadeiramente, estabelecer laços de cooperação e funcionarmos grupalmente, então brilharemos com luz inusitada. Simultaneamente descobriremos que nosso lindo Sol não brilha sozinho, pois faz parte de um grupo de estrelas também, as quais, integradas, compõem um circuito de informação estelar. Nós, como espécie, podemos fazer parte desse circuito. O momento é agora, aqui é o lugar e nós somos os agentes da manifestação. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Faça valer sua vontade, a despeito de esta não encontrar eco positivo nas pessoas próximas. Neste momento, vale menos você buscar aceitação e popularidade do que continuar avançando na direção do objetivo que só a sua alma enxerga. TOURO 21-4 a 20-5 Você deseja crescer e prosperar, mas esquece que esse processo requer o enfrentamento de tudo que impede o destino desejado. Por isso, não se assuste com os tumultos que andam acontecendo, eles são o fiel reflexo de seu desejo de crescer. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você quer se inteirar a respeito de vários assuntos que estimulam sua curiosidade, mas ainda não sabe o que vai encontrar. Saber mais, em muitos casos, significa sofrer mais também, pois a realidade desintegra sonhos e fantasias. CÂNCER 21-6 a 21-7 O jogo de interesses transforma as pessoas em objetos. Muitas delas desejam ser tratadas como objetos, mas há outras que enxergam a situação com desprezo. Fato é que, agora, o jogo de interesses impera, com tudo que lhe é inerente. LEÃO 22-7 a 22-8 Uma coisa é certa, a sorte pode até acontecer, mas ela só virá a dar o ponta pé inicial, pois todo o restante do jogo ficará por conta do esforço que você for capaz de empreender. Prepare sua alma para um longo período de esforço produtivo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Os desejos ocultos são bons porque ocultos, pois na hora de tentar realizá-los, que seria também a hora de demonstrá-los, aí é que se comprova a fantasia envolvida neles. Melhor que tais desejos permaneçam ocultos mesmo. LIBRA 23-9 a 22-10 Seria melhor que sua alma jogasse fora tudo que aprendeu, tudo que até agora serviu para conduzir seus passos pelo complexo âmbito dos relacionamentos. Isso, com certeza, não acontecerá, mas pelo menos será sábio abrir a mente às novidades. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O grande caminho se despedaçou e outros, pequenos, apareceram. Aproveite o que a vida lhe oferecer, em vez de teimar naquilo que se tornou impossível. Melhor fazer muitas pequenas coisas do que frustrar-se com o grande caminho que não acontece. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sua liberdade se vê ameaçada toda vez que você confunde autonomia com a obtenção de riquezas. É importante assegurar a prosperidade material, mas é ainda mais importante não confundir autonomia com essa riqueza material. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Duras provas precisam ser enfrentadas, destinadas a lapidar seu caráter, de modo que, no futuro, certas adversidades não tumultuem mais o seu caminho. Essas duras provas se encontram disponíveis, só falta você enfrentá-las. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Aquelas pessoas que mais perturbam sua alma são, também, as que o destino trouxe até você para garantir equilíbrio e harmonia. Essas condições resultarão da boa administração dos conflitos que surgirem entre você e elas. PEIXES 20-2 a 20-3 Você precisa de gente, esta é sua complicação, pois sua alma se acostumou a contar apenas com si mesma. Este momento requer que você supere o isolamento, estabelecendo relacionamentos úteis para a realização de projetos complexos.