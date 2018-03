Break sem crianças

As emissoras de TV já se mobilizam contra um dos mais radicais projetos de lei sobre publicidade infantil. De autoria do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), o projeto proíbe qualquer tipo de publicidade, incluindo comerciais televisivos, em rádio, internet, além de merchandisings e ações em pontos de venda de qualquer produto dirigido à criança. A proposta, aprovada no início do mês pela Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara, abre exceção para a participação de crianças em campanhas de utilidade pública. E só. O texto também proíbe a exibição de merchandisings durante programas jovens e veta o uso das palavras ''somente'' e ''apenas'' enfatizando preços de produtos. O projeto determina ainda que as propagandas não devem utilizar trilha sonora infantil, vozes de crianças, celebridades com apelo infantil, nem bonecos e animação notórios entre os pequenos. Segundo a proposta, é proibido também qualquer tipo de publicidade 15 minutos antes, 15 minutos depois e durante toda a exibição de programas infantis. Os infratores estão sujeitos a multas de R$ 1 mil a R$ 3 milhões.