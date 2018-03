Brasília recebe inscrições para seu 42.º festival Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para as mostras competitivas do 42º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal. A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (www.sc.df.gov.br e no www.festbrasilia.com.br). Além da mostra competitiva em 35 mm, uma das novidades do festival é a mostra competitiva digital. Este ano, para incentivar a produção, o festival amplia a premiação em algumas categorias. Um total de R$ 470 mil em prêmios será concedido aos vencedores.