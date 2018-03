Brasileiros em guia de nomes promissores Eles têm talento e motivação, ganharam fama como inovadores, integram a "próxima geração" mundial de artistas com menos de 33 anos e estão reunidos no livro Younger Than Jesus - The Artists Directory (Mais Jovens Que Cristo - Catálogo de Artistas, em tradução livre). Esta obra, que tem formato de um guia telefônico e acaba de ser lançada pela editora Phaidon, reúne nomes de 507 artistas nascidos após 1976, entre eles os brasileiros Lia Chaia e Marcelo Cidade. Em comum, todos os selecionados romperam com "convenções do passado" e têm interesse em "novas propostas", premissa de Younger Than Jesus.