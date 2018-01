Brasileiro vence concurso de pintura infantil O garoto brasileiro Murilo Hideki Ashiguti, de 12 anos, ganhou a 17ª edição da Competição Internacional de Pintura Infantil, promovido pelo Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas (Unep), na categoria América Latina e Caribe. O tema do concurso este ano era Mudança Climática: Ações que Você Pode Adotar Agora. Murilo revelou que para pintar a sua obra utilizou lápis de cor e tinta. Ele vai receber o prêmio de US$ 1 mil no dia 5 de junho em Wellington, na Nova Zelândia, para onde viajará acompanhado, com todas suas despesas pagas. A competição iniciada em 1990 já recebeu mais de 200 mil obras de crianças de cem países.