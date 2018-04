Brasileiro toca berimbau em oratório

Como milhares de brasileiros sufocados pela crise econômica dos anos 80, o capoeirista Deraldo Ferreira desembarcou nos Estados Unidos há 22 anos com visto de turista e esperança de ganhar a vida em dólar. Tinha também um berimbau na bagagem. Agora, quando não está dando aulas de capoeira e batucada em Somerville, cidade na região metropolitana de Boston, Deraldo é visto em salas de concerto mundo afora como solista numa das peças de música clássica contemporânea mais aplaudidas dos últimos tempos, La Pasión según San Marcos, do argentino Osvaldo Golijov. Na sua terceira apresentação em Nova York, La Pasión encerra hoje a semana final do tradicional Mostly Mozart Festival, no Lincoln Center. Com Deraldo em destaque, pontuando da abertura ao fim da peça. A composição foi encomendada a Golijov pelo maestro alemão Helmuth Rilling para o Europaische Musikfest de 2000, em Stuttgart, que comemorou o novo milênio e os 250 anos da morte de Bach. O oratório é modernizado e transpõe a paixão de Jesus Cristo para a história recente dos povos da América Latina. Além dos textos do Evangelho, o compositor usou o Kaddish, oração judia pelos mortos, mais poemas galegos e ritmos latinos, principalmente de Cuba e da Bahia. Quando começou os ensaios com músicos da Orquestra Sinfônica de Boston para a estréia mundial da composição, Golijov queria incluir o som de um berimbau na Pasión. Um dos integrantes da orquestra foi procurar o mais conhecido mestre de capoeira da região para comprar um instrumento. Deraldo - que é fundador e diretor do Centro Cultural Brasileiro da Nova Inglaterra, do grupo de percussão Samba Tremeterra e do Grupo de Capoeira Grande Mestre João Pequeno de Pastinha - também foi chamado para ensinar percussionistas da orquestra a tocar o berimbau. Como ninguém conseguiu aprender a tocar do jeito brasileiro que Golijov queria, o mestre foi convidado para a função. Para esse santista de 46 anos, foi uma estréia e tanto. Ele conta que, ''''até participar desse trabalho, nunca na vida tinha ouvido falar de usar o Evangelho em música clássica e nunca tinha visto um concerto''''. Também nunca tinha se apresentado diante de tanta gente e ouvido tantos aplausos. Na première de La Pasión, na Alemanha, o público bateu palmas por 20 minutos. A acolhida foi semelhante na Venezuela, Austrália, Inglaterra, no Canadá, em Portugal e dezenas de cidades americanas. Com regência de Robert Spano, a obra de Golijov é interpretada pela Orquestra La Pasión, formada especialmente para executá-la, e pela Schola Cantorum de Caracas, dirigida por Ana María Raga. Participam também a soprano americana Jessica Rivera, o vocalista e dançarino cubano Reynaldo González Fernández e a cantora brasileira radicada nos EUA Luciana Souza. Como nas paixões medievais e nas de Bach, os personagens são representados pelos intérpretes da peça e cada um deles assume múltiplos papéis. Num solo de berimbau na abertura e envolto numa rede, Deraldo lembra os pescadores que se tornaram apóstolos. Depois joga capoeira ao som de uma batida de samba para representar a liberdade. No fim, é ele quem mata Jesus Cristo, assume o papel do Redentor na cruz e sai de cena tocando repique. Deraldo conseguiu o visto de trabalho nos EUA em 1987 e, seis anos atrás, ganhou cidadania americana. Isso da mesma forma que entrou em La Pasión, provando que é muito bom no berimbau e na capoeira. Com seus alunos, ''''tudo americano'''', já produziu dois discos com músicas de capoeira e outro só de percussão com o Tremeterra. Apesar de participar das apresentações de La Pasión há quase sete anos, ele diz que ainda fica um pouco nervoso quando tem de solar para ouvidos eruditos. ''''Gosto muito da obra do Golijov, mas não tenho nada a ver com música clássica... Meu negócio é samba!''''