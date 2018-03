Brasileiro lança filme sobre Hemingway O cineasta brasileiro Sergio Oksman estreou na cidade espanhola de Islantilla um documentário sobre a relação entre o escritor americano Ernest Hemingway com Pamplona, situada no norte da Espanha. O autor universalizou a cidade e a festa mundialmente conhecida de São Firmino em seu romance E Agora Brilha o Sol, de 1932. O documentário Notes On The Other é resultado da pesquisa feita pelo brasileiro a partir de uma fotografia tirada por Hemingway em sua primeira visita a Pamplona, em 1927, quando captou a imagem de um rapaz em uma rua se protegendo durante a tradicional corrida de touros da cidade.