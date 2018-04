Brasil participa do Festival LatinBeat O Brasil será representado por três filmes na 10ª edição do Festival de Cinema LatinBeat, organizado pela sociedade cinematográfica do Lincoln Center, que ocorre entre os dias 7 e 18 de setembro em Nova York. Participam da mostra os filmes Sonhos de Peixe, co-produção russo-brasileira de Kirill Mikhanovsky; Mutum, de Sandra Kogut, e Grandman Has a Video Camera, de Tania Cypriano, em parceria com os Estados Unidos. O festival traz uma seleção de produções independentes da América Latina. Nesta edição concorrem 23 filmes de 12 países, incluindo Déficit, estréia como diretor do ator mexicano Gael García Bernal.