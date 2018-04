''Brasil é representação da minha história''

O escritor português António Lobo Antunes chegou deslumbrado a Paraty, onde hoje faz a palestra no horário nobre da Flip, às 19 horas. "Nunca pensei que tivesse tantos leitores, tampouco que nessa cidade se reunisse tanta gente interessada em livros", comentou ele ao Estado na manhã de ontem. As dimensões da feira, aliás, o surpreenderam a tal ponto que ele garante não ter preparado nada para a palestra de hoje, quando estará acompanhado pelo também escritor Humberto Werneck. "Será uma conversa com o público", arrisca. Fazia quase 26 anos que Lobo Antunes não voltava ao Brasil, terra de seu avô também chamado António, que viveu em Belém do Pará. As razões são diversas (o escritor, há algum tempo, sentia-se desprestigiado pelos leitores nacionais em detrimento de outro português ilustre, José Saramago), que ele não se interessa em cavoucar. Mas, o Brasil exerce uma influência tão íntima com o escritor a ponto de ele ter pensado em não deixar que seus livros fossem editados aqui. "O Brasil não é um país para mim, como é a Alemanha ou Itália", comenta. "Não o vejo como um conjunto de ruas ou populações, mas como representação da minha história - o Brasil é meu avô, minhas tias que faziam cocadas maravilhosas, são vozes, fotos, enfim, lembranças que povoam minha memória." Autor de um texto agressivo, tanto pela quantidade de belas metáforas como pelos fascinantes personagens, que vivem à beira de um colapso de si mesmos, Lobo Antunes é psiquiatra de formação mas garante que tal profissão nunca o ajudou na confecção de sua prosa. Tampouco explica a escassez de amor que permeia suas linhas, descritivas de personagens que parecem sempre a viver fases duvidosas da existência. "Dizem que a morte é sempre muito presente em meus livros; na verdade, é inútil lutar contra ela assim como também é inútil lutar contra a vida." A finitude humana, na verdade, é uma preocupação recorrente do escritor de 67 anos. Recém curado de um câncer no intestino, Lobo Antunes descobriu-se mais apegado aos familiares. Como o pai. "Recentemente, eu estava na Espanha em um jantar com outros escritores quando nos lembramos de nossos pais. Em pouco tempo, descobrimo-nos todos com os olhos mareados." Segundo o escritor, a figura paterna exerce uma presença dúbia na vida de cada pessoa. "Muitos passam a vida a brigar com o pai, mas, mesmo depois que ele se vai, a sombra ainda persiste", disse. "Meu pai morreu há cinco anos, mas meus irmãos continuam ainda a brigar com ele." Mesmo longe de seu escritório em Lisboa, onde chega a trabalhar até 12 horas diárias no aperfeiçoamento de sua obra ("O leitor não pode sentir como é difícil escrever, atividade que exige inúmeras correções - ele tem de acreditar que tudo aquilo saiu na forma de um jato"), Lobo Antunes garante não interromper o trabalho. "Acerto com meus editores que, em qualquer lugar que vou, tenho direito de 4 a 5 horas livres por dia para escrever", explica o autor, sempre preocupado em descobrir o melhor território ficcional de seus livros. "É um espaço muito bem definido e particular", comenta. "A Chicago de Hemingway não tem tanta semelhança com a realidade, assim como o Rio de Janeiro de Machado de Assis era só dele." Tamanha preocupação, acredita ele, obriga a formação do leitor - afinal, a arte da leitura é tão importante como a da escrita. "Não basta uma cumplicidade apenas, mas principalmente a descoberta de um mundo que, com a posse do livro, será unicamente seu." Ele conta que, quando jovem, aos 14, 15 anos, sentia-se extremamente irritado quando algum colega citava uma obra de sua preferência. "Eu a tinha como unicamente minha." É para esse tipo de leitor que Lobo Antunes dedica-se tão integralmente à escrita. Em seus livros, a trama pouco (ou nenhuma) importância tem. Não é a pura descrição do destino dos personagens que lhe interessa, mas o trabalho com a linguagem que vai possibilitar uma leitura mais rica e duradoura.